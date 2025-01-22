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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы прогремели в Харькове: в одном из районов обнаружили обломки вражеского беспилотника

Взрывы прогремели в Харькове: в одном из районов обнаружили обломки вражеского беспилотника

Киев  •  УНН

 • 4359 просмотра

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В Холодногорском районе Харькова зафиксировали обломки вражеского беспилотника после взрыва. По предварительным данным, пострадавших нет, еще один удар зафиксирован за пределами города.

В Харькове прогремел взрыв, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Взрыв в Харькове. По предварительным данным, в небе был вражеский беспилотник", - сообщил Синегубов.

По предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Еще один удар зафиксировали за пределами города.

На эту минуту - без пострадавших, резюмировал глава ОВА.

Российский дрон ударил по гражданскому авто в Харьковской области: двое погибших22.01.25, 13:16 • 25098 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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