Взрывы прогремели в Харькове: в одном из районов обнаружили обломки вражеского беспилотника
Киев • УНН
В Холодногорском районе Харькова зафиксировали обломки вражеского беспилотника после взрыва. По предварительным данным, пострадавших нет, еще один удар зафиксирован за пределами города.
В Харькове прогремел взрыв, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Взрыв в Харькове. По предварительным данным, в небе был вражеский беспилотник", - сообщил Синегубов.
По предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Еще один удар зафиксировали за пределами города.
На эту минуту - без пострадавших, резюмировал глава ОВА.
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