Взрывы прогремели в Харькове: в одном из районов обнаружили обломки вражеского беспилотника

В Харькове прогремел взрыв, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Взрыв в Харькове. По предварительным данным, в небе был вражеский беспилотник", - сообщил Синегубов.

По предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Еще один удар зафиксировали за пределами города.

На эту минуту - без пострадавших, резюмировал глава ОВА.

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