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Вибух на будівництві в Токіо: 10 осіб постраждали через ймовірний витік газу - Kyodo

Київ • УНН

 • 442 перегляди

На будівельному майданчику в Токіо стався вибух, попередньо через витік газу, постраждали 10 осіб. Інцидент викликав пожежу та пошкодження навколишніх будівель.

Вибух на будівництві в Токіо: 10 осіб постраждали через ймовірний витік газу - Kyodo

У вівторок, 27 травня, на будівельному майданчику в Токіо стався вибух, постраждали 10 осіб. Як передає УНН з посиланням на Kyodo News, попередньою причиною інциденту вважається витік газу.

Деталі

Надзвичайна подія сталася близько 9:35 ранку.

"Я почула звук, схожий на грім, а потім побачила чорний дим, що підіймався вгору", – розповіла місцева мешканка.

Пожежники та поліція оперативно прибули на місце події.

Вибух спричинив пожежу в технічному транспортному засобі.

Попередньою причиною інциденту вважається витік газу з пошкодженої труби під час робіт із закладання фундаменту.

Постраждалі – працівники будівництва та мешканці прилеглих будинків віком від 20 до 70 років. Деякі з них скаржилися на подразнення горла через вдихання диму.

Вибух пошкодив вікна та жалюзі навколишніх будівель.

Довідка

У Токіо щороку фіксується від 100 до 200 пожеж на будівельних майданчиках. Основними причинами таких інцидентів є зварювальні роботи, куріння на території будівництва та порушення техніки безпеки.

Нагадаємо

У липні 2018 року на будівництві в передмісті Токіо сталася пожежа, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, а близько 40 отримали поранення. Тоді пожежа виникла через іскри під час різання сталевих конструкцій, що спричинили займання утеплювача.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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