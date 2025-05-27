Вибух на будівництві в Токіо: 10 осіб постраждали через ймовірний витік газу - Kyodo
Київ • УНН
На будівельному майданчику в Токіо стався вибух, попередньо через витік газу, постраждали 10 осіб. Інцидент викликав пожежу та пошкодження навколишніх будівель.
У вівторок, 27 травня, на будівельному майданчику в Токіо стався вибух, постраждали 10 осіб. Як передає УНН з посиланням на Kyodo News, попередньою причиною інциденту вважається витік газу.
Деталі
Надзвичайна подія сталася близько 9:35 ранку.
"Я почула звук, схожий на грім, а потім побачила чорний дим, що підіймався вгору", – розповіла місцева мешканка.
Пожежники та поліція оперативно прибули на місце події.
Вибух спричинив пожежу в технічному транспортному засобі.
Попередньою причиною інциденту вважається витік газу з пошкодженої труби під час робіт із закладання фундаменту.
Постраждалі – працівники будівництва та мешканці прилеглих будинків віком від 20 до 70 років. Деякі з них скаржилися на подразнення горла через вдихання диму.
Вибух пошкодив вікна та жалюзі навколишніх будівель.
Довідка
У Токіо щороку фіксується від 100 до 200 пожеж на будівельних майданчиках. Основними причинами таких інцидентів є зварювальні роботи, куріння на території будівництва та порушення техніки безпеки.
Нагадаємо
У липні 2018 року на будівництві в передмісті Токіо сталася пожежа, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, а близько 40 отримали поранення. Тоді пожежа виникла через іскри під час різання сталевих конструкцій, що спричинили займання утеплювача.
У Лондоні згорів Hollybush House - історичний особняк XVIII століття26.05.25, 11:35 • 4134 перегляди