Взрыв на строительстве в Токио: 10 человек пострадали из-за вероятной утечки газа - Kyodo
Киев • УНН
На строительной площадке в Токио произошел взрыв, предварительно из-за утечки газа, пострадали 10 человек. Инцидент вызвал пожар и повреждения близлежащих зданий.
Во вторник, 27 мая, на строительной площадке в Токио произошел взрыв, пострадали 10 человек. Как передает УНН со ссылкой на Kyodo News, предварительной причиной инцидента считается утечка газа.
Детали
Чрезвычайное происшествие произошло около 9:35 утра.
"Я услышала звук, похожий на гром, а потом увидела черный дым, поднимавшийся вверх", – рассказала местная жительница.
Пожарные и полиция оперативно прибыли на место происшествия.
Взрыв вызвал пожар в техническом транспортном средстве.
Предварительной причиной инцидента считается утечка газа из поврежденной трубы во время работ по закладке фундамента.
Пострадавшие – работники строительства и жители близлежащих домов в возрасте от 20 до 70 лет. Некоторые из них жаловались на раздражение горла из-за вдыхания дыма.
Взрыв повредил окна и жалюзи окружающих зданий.
Справка
В Токио ежегодно фиксируется от 100 до 200 пожаров на строительных площадках. Основными причинами таких инцидентов являются сварочные работы, курение на территории строительства и нарушение техники безопасности.
Напомним
В июле 2018 года на строительстве в пригороде Токио произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, а около 40 получили ранения. Тогда пожар возник из-за искр во время резки стальных конструкций, вызвавших возгорание утеплителя.
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