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Взрыв на строительстве в Токио: 10 человек пострадали из-за вероятной утечки газа - Kyodo

Киев • УНН

 • 406 просмотра

На строительной площадке в Токио произошел взрыв, предварительно из-за утечки газа, пострадали 10 человек. Инцидент вызвал пожар и повреждения близлежащих зданий.

Взрыв на строительстве в Токио: 10 человек пострадали из-за вероятной утечки газа - Kyodo

Во вторник, 27 мая, на строительной площадке в Токио произошел взрыв, пострадали 10 человек. Как передает УНН со ссылкой на Kyodo News, предварительной причиной инцидента считается утечка газа.

Детали

Чрезвычайное происшествие произошло около 9:35 утра.

"Я услышала звук, похожий на гром, а потом увидела черный дым, поднимавшийся вверх", – рассказала местная жительница.

Пожарные и полиция оперативно прибыли на место происшествия.

Взрыв вызвал пожар в техническом транспортном средстве.

Предварительной причиной инцидента считается утечка газа из поврежденной трубы во время работ по закладке фундамента.

Пострадавшие – работники строительства и жители близлежащих домов в возрасте от 20 до 70 лет. Некоторые из них жаловались на раздражение горла из-за вдыхания дыма.

Взрыв повредил окна и жалюзи окружающих зданий.

Справка

В Токио ежегодно фиксируется от 100 до 200 пожаров на строительных площадках. Основными причинами таких инцидентов являются сварочные работы, курение на территории строительства и нарушение техники безопасности.

Напомним

В июле 2018 года на строительстве в пригороде Токио произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, а около 40 получили ранения. Тогда пожар возник из-за искр во время резки стальных конструкций, вызвавших возгорание утеплителя.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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