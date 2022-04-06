Проти війни в Україні: у білорусі на знак протесту жінка повернула лукашенку орден матері
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У білорусі мати сімох дітей Олена Яковишина на знак протесту війни росії проти України повернула до адміністрації білоруського диктатора олександра лукашенка орден матері, яким її було нагороджено у 2019 році. Про це УНН повідомляє із посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Олена Яковишина є громадянкою України, але постійно проживає в білорусі.
У поясненні вона написала, що втратила повагу та довіру до лукашенка як до керівника держави.
Цитата
"Ви надаєте територію білорусі для розміщення та вторгнення на територію суверенної держави, України, військ агресора, запусків смертельних ракет по моєму народу, по мирних містах", - написала Олена Яковишина.
Додамо
За даними українського Генштабу, наразі продовжує зберігатися ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил білорусі у російській агресії проти України. Поблизу українського кордону знаходяться до чотирьох батальйонних тактичних груп зі складу білорусі.