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Вторгнення РФ: американський професор Карбер заявив, що Україні потрібно надати авіацію, ППО та інші типи озброєнь

Вторгнення РФ: американський професор Карбер заявив, що Україні потрібно надати авіацію, ППО та інші типи озброєнь

Київ • УНН

 • 141301 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час повномасштабного російського вторгнення шляхом вирішення питання озброєння України є надання радянських типів авіації і систем протиповітряної оборони третіми країнами з подальшою заміною їх новими зразками з США. Про це в коментарі Guildhall заявив доктор політичних наук, президент американського фонду "Потомак" (The Potomac Foundation) Філіп Карбер, передає УНН.

Деталі

"Два аспекти (щодо поставок озброєнь - ред.). Я вважаю правильними зусилля з отримання авіації. Наприклад, в сусідніх країнах, знайдіть мені літак, я його до трактора причеплю, але дотягну його Україні, так як вважаю це важливим. Те ж саме стосується ракетного озброєння, якого немає в США, але ви можете знайти його в сусідніх країнах, це те, що необхідно зробити і так швидко, як тільки можливо. Так, може це буде коштувати істотно дорожче, але така реальність. І це те, що я також вважаю пріоритетом", — заявив він.

"Другий аспект полягає в тому, що більша частина України не атакована і не окупована. У цих районах повинні нарощуватися і посилюватися сили територіальної оборони. Від великих міських районів до невеликих містечок і сіл при дорогах - їм потрібно озброєння і боєприпаси, ми також повинні спробувати дістати їм протитанкові засоби. Я докладу всіх зусиль, щоб прискоритися і збільшити допомогу, але в результаті повинна бути сформована потужна Територіальна оборона, озброєна серйозніше, ніж стрілецькою зброєю (...) ", - зазначив доктор Карбер.

"Останні три роки я лобіював надання американських літаків F15 Україні, це хороший літак, з точки зору бойової одиниці, відмінно відпрацьовує і в повітрі, і на землі, але на навчання управління ним потрібні роки. У поточній ситуації з метою протиповітряної оборони добре підійде МіГ-29, а для штурмовиків, якщо вийде дістати, то СУ-25. Далі, країни, у яких є ударні вертольоти Мі-24, ви повинні ініціювати діалог цих країн з США, у яких аналогічних вертольотів Apache більше, ніж пілотів щоб ними управляти і вони стоять в резерві. Суть в тому, що ми поставимо їм літаками наші американські ударні вертольоти, а вони віддадуть вам свої (Мі-24 - ред.). Та ж сама ситуація з нашими Black Hawk (ударний вертоліт - ред.) і аналогічними Мі-8", — вважає президент Фонду "Потомак".

"Те ж саме стосується систем ППО, вам потрібні радянські зразки. Є багато країн у світі, які мають те, що вам потрібно. З С - 300 складніше, їх замінити чимось важко. Наш Patriot (система протиракетної оборони — ред.) повільний і дорогий, його для власної армії США не вистачає, не кажучи вже про союзників. Союзники не захочуть відмовлятися від своїх Patriot, а інші країни від С-300, адже їх важко замінити. Але є дещо ще, попередники С-300, які ще життєздатні - SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10s, SA-11C (зенітно-ракетні комплекси - ред.). Для сил територіальної оборони потрібні РПГ і шведські гранатомети Carl Gustaf, наприклад, в Прибалтиці їх тисячі. Щодо РПГ, то це РПГ-7 будь-якої останньої модифікації. Отримайте скільки зможете і передайте силам ТРО", — підсумував доктор Філіп Карбер.

Раніше ціла низка депутатів Європейського парламенту заявили, що в умовах відмови країн НАТО встановити безпольотну зону над Україною пріоритетом роботи країн Заходу має стати посилення протиповітряної і протиракетної оборони України.

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