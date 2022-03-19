Вторжение РФ: американский профессор Карбер заявил, что Украине нужно предоставить авиацию, ПВО и другие типы вооружений

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В ходе полномасштабного российского вторжения путем решения вопроса вооружения Украины является предоставление советских типов авиации и систем противовоздушной обороны третьими странами с последующей заменой их новыми образцами из США. Об этом в комментарии Guildhall заявил доктор политических наук, президент американского фонда "Потомак" (The Potomac Foundation) Филипп Карбер, передает УНН.

Детали

"Два аспекта (касательно поставок вооружений – ред.). Я считаю правильными усилия по получению авиации. К примеру, в соседних странах, найдите мне самолет, я его к трактору прицеплю, но дотащу его Украине, так как считаю это важным. То же самое касается ракетного вооружения, которого нет в США, но вы можете найти его в соседних странах, это то, что необходимо сделать и так быстро, как только возможно. Да, может это будет стоить существенно дороже, но такова реальность. И это то, что я также считаю приоритетом", — заявил он.

"Второй аспект состоит в том, что большая часть Украины не атакована и не оккупирована. В этих районах должны наращиваться и усиливаться силы территориальной обороны. От больших городских районов до небольших городков и деревень при дорогах – им нужно вооружение и боеприпасы, мы также должны попытаться достать им противотанковые средства. Я приложу все усилия, чтобы ускориться и увеличить помощь, но в результате должна быть сформирована мощная территориальная оборона, вооруженная серьезнее, чем стрелковым оружием (…)", — отметил доктор Карбер.

"Последние три года я лоббировал предоставление американских самолетов F15 Украине, это хороший самолет, с точки зрения боевой единицы, отлично отрабатывает и в воздухе, и на земле, но на обучение управления им нужны годы. В текущей ситуации в целях противовоздушной обороны хорошо подойдет МИГ-29, а для штурмовиков, если получится достать, то СУ-25. Далее, страны, у которых есть ударные вертолеты Ми-24, вы должны инициировать диалог этих стран с США, у которых аналогичных вертолетов Apache больше, чем пилотов чтобы ими управлять и они стоят в резерве. Суть в том, что мы поставим им самолетами наши американские ударные вертолеты, а они отдадут вам свои (Ми-24 – ред.). Та же самая ситуация с нашими Black Hawk (ударный вертолет – ред.) и аналогичными Ми-8", — считает президент фонда "Потомак".

"То же самое касается систем ПВО, вам нужны советские образцы. Есть много стран в мире, у которых есть то, что вам нужно. С С-300 сложнее, их заменить чем-то трудно. Наш Patriot (система противоракетной обороны — ред.) медленный и дорогой, его для собственной армии США не хватает, не говоря уже о союзниках. Союзники не захотят отказываться от своих Patriot, а иные страны от С-300, ведь их трудно заменить. Но есть кое-что еще, предшественники С-300, которые еще жизнеспособны – SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10s, SA-11c (зенитно-ракетные комплексы – ред.). Для сил территориальной обороны нужны РПГ и шведские гранатометы Carl Gustaf, к примеру, в Прибалтике их тысячи. Касательно РПГ, то это РПГ-7 любой последней модификации. Получите сколько сможете и передайте силам ТРО", — подытожил доктор Филипп Карбер.

Ранее целый ряд депутатов Европейского парламента заявили, что в условиях отказа стран НАТО установить бесполетную зону над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

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