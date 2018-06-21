ВСУ визнав законними рішення судів щодо “Укрзалізниці”

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішення винесеного судами першої та другої інстанції за позовом НАБУ про визнання недійсним договору, за яким “Укрзалізниця” втратила 26,7 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

“Мова йде про закупівлі у 2015 році ДП „Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України“ (далі ДП „УПП УЗ“) на суму понад 150 млн грн, без проведення процедур конкурсних торгів, в інтересах постачальників такої продукції”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, детективи НАБУ встановили, що службові особи ДП “УПП УЗ”, будучи обізнаними про українського виробника метизної продукції, знехтували своїм обов’язком провести відкриті конкурсні торги та придбати продукцію за найменшою ціною. Натомість, вони здійснили закупівлю всупереч Закону України “Про здійснення державних закупівель”, внаслідок чого продукція була поставлена від чотирьох посередників, а “Укрзалізниця” переплатила на їх користь 26,7 млн грн, що підтверджено відповідними судовими експертизами.

Посередники купували метизну продукцію, яку потім, із націнкою понад 40% перепродували ДП “УПП УЗ”. При чому, керівництво останнього було обізнано з цією схемою закупівель. Адже продукція від заводів-виробників постачалась безпосередньо до колійних станцій Укрзалізниці, а між посередниками і ДП “УПП УЗ” відбувались виключно документальні операції.

За версією детективів Національного бюро така схема свідомо реалізована її учасниками та була спрямована на заволодіння грошовими коштами Укрзалізниці в особливо великих розмірах.

Як повідомляв УНН, САП направила до суду обвинувальний акт у справі щодо держзакупівель в "Укрзалізниці".

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