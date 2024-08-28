Вручив грошові премії та сертифікати на реабілітацію: голова Київської ОВА зустрівся з олімпійцями та їхніми тренерами
Київ • УНН
Руслан Кравченко зустрівся з 6 спортсменами Київщини, які представляли Україну на Олімпіаді в Парижі. Він вручив їм та тренерам грошові премії, сертифікати на реабілітацію та покращення умов підготовки.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з нашими олімпійцями та їхніми тренерами, передає УНН.
"На цьогорічній Олімпіаді у Парижі Київщину представляли 6 спортсменів та спортсменок. Це Ірина Коляденко, яка виборола срібну медаль з вільної боротьби, Аліна Грушина, Іван Семикін, Людмила Оляновська, Артур Фельфнер, Дмитро Ловчинський.
Вдячний, що попри важку підготовку до Олімпійських ігор в умовах постійних повітряних тривог та атак ворога, гідно представили Україну. Пишаюся нашими спортсменами та їхніми тренерами за відданість справі. Кожен – це символ стійкості", - повідомив голова ОВА.
Кравченко вручив від Київської ОДА спортсменам та тренерам грошові премії, сертифікати на реабілітацію, покращення умов підготовки до змагань. Завдяки меру Броварів Ігорю Сапожку та відповідальному бізнесу спортсмени з Броварів, які потребували житла, отримають квартири.
"Розвиток спорту сьогодні, як ніколи, потребує підтримки. І саме спортсмени та їхні тренери знають про реальні потреби та ефективні механізми роботи. Тому домовилися координувати нашу роботу", - резюмував Кравченко.
Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями11.08.24, 14:20 • 115664 перегляди