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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вручил денежные премии и сертификаты на реабилитацию: глава Киевской ОВА встретился с олимпийцами и их тренерами

Вручил денежные премии и сертификаты на реабилитацию: глава Киевской ОВА встретился с олимпийцами и их тренерами

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 13:21  •  1656 просмотра

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Руслан Кравченко встретился с 6 спортсменами Киевщины, которые представляли Украину на Олимпиаде в Париже. Он вручил им и тренерам денежные премии, сертификаты на реабилитацию и улучшение условий подготовки.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с нашими олимпийцами и их тренерами, передает УНН.

"На нынешней Олимпиаде в Париже Киевскую область представляли 6 спортсменов и спортсменок. Это Ирина Коляденко, которая завоевала серебряную медаль по вольной борьбе, Алина Грушина, Иван Семикин, Людмила Оляновская, Артур Фельфнер, Дмитрий Ловчинский.

Благодарен, что несмотря на тяжелую подготовку к Олимпийским играм в условиях постоянных воздушных тревог и атак врага, достойно представили Украину. Горжусь нашими спортсменами и их тренерами за преданность делу. Каждый - это символ стойкости", - сообщил глава ОВА.

Кравченко вручил от Киевской ОВА спортсменам и тренерам денежные премии, сертификаты на реабилитацию, улучшение условий подготовки к соревнованиям. Благодаря мэру Броваров Игорю Сапожко и ответственному бизнесу спортсмены из Броваров, которые нуждались в жилье, получат квартиры.

"Развитие спорта сегодня, как никогда, нуждается в поддержке. И именно спортсмены и их тренеры знают о реальных потребностях и эффективных механизмах работы. Поэтому договорились координировать нашу работу", - резюмировал Кравченко.

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