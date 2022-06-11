Врубівку на Луганщині обстріляли вогневою системою «Солнцепек»
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. росіяни вдарили по селищу Врубівка на Луганщині вогнеметною системою «Солнцепек», про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану військо-цивільною адміністрацією.
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«росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек», увійшли в Оріхове», - повідомили у ВЦА.
Крім того, 10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів.
«У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених», - повідомили у ВЦА.
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