Ворог готується до відновлення наступу на Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ, на Сєвєродонецькому напрямку тривають бої. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 18:00 10 червня, пише УНН.
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«На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне», - йдеться у зведенні.
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За даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування українських підрозділів.
«Бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське», - повідомили у ГШ.
Нагадаємо
За даними розвідки Великої Британії, російські війська мало просунулися у спробах оточення з півночі та півдня у районі Сєвєродонецька.