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Ворог готується до відновлення наступу на Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк – Генштаб

Ворог готується до відновлення наступу на Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк – Генштаб

Київ • УНН

 • 158439 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ, на Сєвєродонецькому напрямку тривають бої. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 18:00 10 червня, пише УНН.

Цитата

«На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне», - йдеться у зведенні.

Деталі

За даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування українських підрозділів.

«Бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське», - повідомили у ГШ.

Нагадаємо

За даними розвідки Великої Британії, російські війська мало просунулися у спробах оточення з півночі та півдня у районі Сєвєродонецька.

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