Війська рф мало просунулися у спробах оточення з півночі та півдня у районі Сєвєродонецька - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські війська мало просунулися у спробах оточення з півночі та півдня у районі Сєвєродонецька, вказує Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті на основі розвідданих, пише УНН.
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"Бої продовжуються в районі Сєвєродонецька. росія знову контролює більшу частину міста, але її війська мало просунулися у спробах оточити велику територію з півночі та півдня", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також британська розвідка вказує, що росія щосили намагається забезпечити основні громадські послуги населенню на окупованих територіях.
"Доступ до безпечної питної води непостійний, тоді як серйозні перебої в телефонному зв'язку та інтернет-послугах продовжуються. Ймовірно, у Херсоні відчувається гостра нестача ліків, а у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані з травня", - зазначається у повідомленні.
Україна, як повідомляється, пережила велику епідемію холери у 1995 році, і з того часу були невеликі спалахи, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь.
"Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію", - зауважили у британській розвідці.
Доповнення
ВООЗ підтверджує ризики виникнення холери у Маріуполі, у регіоні створили запаси засобів для лікування та вакцинації.