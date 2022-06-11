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Врубовку в Луганской области обстреляли огневой системой «Солнцепек»

Врубовку в Луганской области обстреляли огневой системой «Солнцепек»

Киев • УНН

 • 127104 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. россияне ударили по поселку Врубовка на Луганской области огнеметной системой «Солнцепек», об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную военно-гражданской администрацией.

Цитата

«россияне ударили по Врубовке огнеметной системой «Солнцепек», вошли в Орехово», - сообщили в ВГА.

Кроме того, 10 июня во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения "Азот". Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов.

«В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей. Трое погибших, 8 раненых", - сообщили в ВГА.

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