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Вранці на Хмельниччині працювала ППО: без постраждалих та руйнувань

Вранці на Хмельниччині працювала ППО: без постраждалих та руйнувань

Київ • УНН

 • 31153 перегляди

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області вранці 26 травня системи протиповітряної оборони вразили ворожі цілі, жертв і руйнувань не зафіксовано.

Вранці 26 травня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги  працювали ППО по ворожих цілях. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін, передає УНН.

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, внаслідок атаки ворога в одному з районів області було чутно вибух.  Працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та руйнувань

- написав Тюрін в Telegram. 

Доповнення 

Під час нічної атаки окупантів в межах Хмельницької області сили ППО збили 6 БпЛА й 1 ракету.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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