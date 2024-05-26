Утром в Хмельницкой области работала ПВО: без пострадавших и разрушений

Утром 26 мая в Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали ПВО по вражеским целям. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в результате атаки врага в одном из районов области был слышен взрыв. Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений - написал Тюрин в Telegram.

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Во время ночной атаки оккупантов в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету.