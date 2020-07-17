ВР внесла зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2414-д про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект № 2414-д про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України має на меті вдосконалення правових засад діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб’єкта розвідувального співтовариства.
У висновку комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки йдеться, що у законопроекті пропонується викласти у новій редакції Закон України "Про Службу зовнішньої розвідки України", врегулювати питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури.
Також у законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату ВР. Так, визначено загальну структуру Служби, відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури. А також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів закладів, підприємств, установ, організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом Закону.
Як повідомляв УНН, напередодні ВРУ ухвалила за основу президентський законопроект про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.