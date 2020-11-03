ВР ухвалила законопроект щодо зміни системи місцевих судів у зв’язку з ліквідацією районів

Так, парламентарі ухвалили проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів, який має на меті привести у відповідність кількості судів України до кількості новостворених районів.

Законопроектом пропонується тимчасово визначити питання здійснення місцевими судами своїх повноважень у межах раніше визначеної до утворення (ліквідації) районів згідно Постанови ВРУ від 17.07.2020 № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" територіальної юрисдикції, але не пізніше 1 січня 2022 року.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.