ВР приняла законопроект об изменении системы местных судов в связи с ликвидацией районов

Так, парламентарии приняли проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно территориальной юрисдикции местных судов на территории Украины до принятия закона об изменении системы местных судов на территории Украины в связи с образованием (ликвидацией) районов, который имеет цель привести в соответствие количество судов Украины с количеством новосозданных районов.

Законопроектом предлагается временно решить вопрос осуществления местными судами своих полномочий в пределах ранее определенной до образования (ликвидации) районов согласно Постановления ВРУ от 17.07.2020 № 807-IX "Об образовании и ликвидации районов" территориальной юрисдикции, но не позднее 1 января 2022 года.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образования районов, внесенного Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.