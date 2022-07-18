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ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про надання Україні близько 5 млн євро на термомодернізацію

ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про надання Україні близько 5 млн євро на термомодернізацію

Київ • УНН

 • 124327 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це у своєму телеграм-каналі заявила голова партії “Слуга народу" Олена Шуляк, передає УНН.

Цитата

"ВР проголосувала за ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, ратифікація передбачає отримання грантової допомоги від Європейського інвестиційного банку у розмірі близько 5 000 000 євро на реалізацію Проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", який буде спрямований на термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.

Доповнення

Верховна Рада Україна проголосувала законопроект №6485, яким передбачається запровадження комплексної термомодернізації будівель.

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