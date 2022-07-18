ВР ратифікувала угоду з ЄІБ про надання Україні близько 5 млн євро на термомодернізацію

Цитата

"ВР проголосувала за ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, ратифікація передбачає отримання грантової допомоги від Європейського інвестиційного банку у розмірі близько 5 000 000 євро на реалізацію Проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", який буде спрямований на термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.

Доповнення

Верховна Рада Україна проголосувала законопроект №6485, яким передбачається запровадження комплексної термомодернізації будівель.