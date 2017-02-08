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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 48604 перегляди

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ВР ратифікувала угоду про співпрацю в оборонній сфері між Україною та Індонезією

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду про співпрацю в оборонній сфері між Україною та Індонезією. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

ВР ратифікувала угоду про співпрацю в оборонній сфері між Україною та Індонезією

Угода передбачає розвиток військово-технічної співпраці, що зокрема може передбачати закупівлю та постачання озброєння, сприяння співпраці між збройними силами.

Угода чинна протягом п’яти років та може автоматично продовжуватися на наступний період.

Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України схвалив текст та уповноважив посла підписати угоду з урядом Республіки Індонезія про співробітництво в галузі освіти.

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