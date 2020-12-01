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ВР підтримала проект закону щодо збільшення соцдопомоги певним категоріям дітей з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада України підтримала проект закону № 3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги. Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Так, проектом акту передбачається встановити, що розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, збільшується на 50%.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація акту потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми Мінсоцполітики "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення".

За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, становитиме 783,10 тис. грн щорічно.

Нагадаємо, раніше сьогодні народні депутати підтримали законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

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