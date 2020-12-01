Рада підтримала дозвіл йти у декретну відпустку батькові

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Народні депутати підтримали законопроект № 3695 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною. Відповідне рішення підтримали 301 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, законопроектом пропонується забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов’язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Зокрема, пропонується:

1) доповнити Кодекс законів про працю та Закон України “Про відпустки” новим видом відпустки — відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надається одній із перелічених осіб: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком);

2) визначити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька) та внести відповідні зміни в статті 179, 181 Кодекс законів про працю України та статті 18, 20 Закону України “Про відпустки”;

3) доповнити положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України “Про відпустки” щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку;

4) доповнити положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Нагадаємо, 11 вересня парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

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