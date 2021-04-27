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ВР направила на доопрацювання законопроект про доступ адвоката до підзахисного

ВР направила на доопрацювання законопроект про доступ адвоката до підзахисного

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок відправила до комітету на доопрацювання проект закону № 2063 про доступ адвоката до підзахисного з пропозиціями Президента, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, голова ВР Дмитро Разумков без обговорення поставив на голосування пропозицію про направлення в комітет на доопрацювання Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги з пропозиціями Президента України.

Рішення підтримали 325 народних депутатів.

Довідково

Так, 19 лютого Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

Законопроект удосконалює механізм реалізації права на захист шляхом можливості прямого доступу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого до захисника в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні.

Так, було запропоновано розширити положення щодо прав засуджених: засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Таке право поширюється зокрема і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я, поміщені в карцер. Засуджений за власною ініціативою чи ініціативою адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником тощо, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні в будь який час з 7 до 20 години.

Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник тощо, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати зустріч захисника з засудженим — в разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє адвоката про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється.

Інші запропоновані зміни, які пропонувались проектом закону, мають на меті забезпечити безперешкодний доступ захисника до підзахисного на будь-якій стадії кримінального провадження, виконання покарання.

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