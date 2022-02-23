ВР дозволила уряду перерозподіляти видатки на безпеку та оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (№ 7100), який тимчасово зупиняє деякі обмеження для Кабінету міністрів у сфері перерозподілу видатків на безпеку та оборону, повідомляє УНН.
Деталі
Закон забезпечує, в умовах загострення військової загрози, можливість держави максимально та оперативно використати всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону.
Нормами закону встановлюється, що протягом трьох місяців не застосовуються норми щодо обов’язковості погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету рішення Кабінету міністрів про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.
Законом надано право Кабінету міністрів ухвалювати рішення:
- за погодженням з Верховним Головнокомандувачем ЗСУ щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;
- щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.
Згідно із законом, виконання повноважень органами казначейства України на відповідній території України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Доповнення
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