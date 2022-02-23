ВР дозволила уряду перерозподіляти видатки на безпеку та оборону

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 24999 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 46899 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 64543 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 93130 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 102721 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98863 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122678 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165375 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177601 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214985 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 63476 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 82146 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 148637 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 202724 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 34559 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 202724 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 148637 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 276561 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 397386 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 650937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 19974 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93135 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131158 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156380 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177063 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ВР дозволила уряду перерозподіляти видатки на безпеку та оборону

ВР дозволила уряду перерозподіляти видатки на безпеку та оборону

Київ • УНН

 • 121612 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (№ 7100), який тимчасово зупиняє деякі обмеження для Кабінету міністрів у сфері перерозподілу видатків на безпеку та оборону, повідомляє УНН.

Деталі

Закон забезпечує, в умовах загострення військової загрози, можливість держави максимально та оперативно використати всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону.

Нормами закону встановлюється, що протягом трьох місяців не застосовуються норми щодо обов’язковості погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету рішення Кабінету міністрів про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.

Законом надано право Кабінету міністрів ухвалювати рішення:

- за погодженням з Верховним Головнокомандувачем ЗСУ щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;
- щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Згідно із законом, виконання повноважень органами казначейства України на відповідній території України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Доповнення

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що швидше за все, Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим, на позачерговому засіданні ближче до вечора.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68