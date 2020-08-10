Вперше не пілот "Мерседесу" здобув перемогу в сезоні "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Тріумф на 5-му етапі провідних світових автоперегонів “Формули-1” — Гран-прі в Сільверстоуні, дістався пілоту команди “Ред Булл” Максу Ферстаппену, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Ферстаппен перервав гегемонію пілотів “Мерседес”, які до цього заїзду неодмінно перемагали в даному сезоні. На другому рядку опинився Льюїс Хемілтон (+11,326 с), а третім став його партнер по стайні “Мерседес” Валттері Боттас (+19,231).
Також до п’ятірки кращих на фініші потрапили Шарль Леклер із “Феррарі” та Александр Албон із “Ред Булла”.
Відзначимо, що в загальному заліку пілотів на вершині знаходиться Хемілтон — 107 очок, за ним Ферстаппен — 77 і Боттас — 73.
Додамо також, наступна гонка відбудеться в Барселоні вже через тиждень.