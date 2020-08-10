Впервые не пилот "Мерседеса" одержал победу в сезоне "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Триумф на 5-м этапе ведущих мировых автогонок "Формулы-1" - Гран-при в Сильверстоуне, достался пилоту команды "Ред Булл" Максу Ферстаппену, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Ферстаппен прервал гегемонию пилотов “Мерседес”, которые до этого заезда непременно побеждали в данном сезоне. На второй строчке оказался Льюис Хэмилтон (+11,326 с), а третьим стал его партнер по конюшне “Мерседес” Валттери Боттас (+19,231).
Также в пятерку лучших на финише попали Шарль Леклер с “Феррари” и Александр Албон с “Ред Булла”.
Отметим, что в общем зачете пилотов на вершине находится Хэмилтон — 107 очков, за ним Ферстаппен — 77 и Боттас — 73.
Добавим также, следующая гонка состоится в Барселоне уже через неделю.