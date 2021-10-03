“Ворскла” продовжила переможну серію в чемпіонаті України

Деталі

На противагу першим двом матчам ігрового дня, гра у Полтаві не мала такої кількості потенційно гольових епізодів: обидві команди, дуже організовано діючи в обороні, не давали багатьох шансів супернику. “Ворскла” на правах господаря й представника верхньої частини турнірної таблиці, володіла ініціативою, частіше володіла м’ячем, атакувала й забила тричі. Авторами голів стали Ренжел та двічі Степанюк — 3:0.

Доповнення

“Ворскла” впевнено йде у трійці лідерів чемпіонату з 21 пунктом. “Інгулець” з 8-ма балами знаходиться на 12-й позиції.