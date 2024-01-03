Ворожий обстріл Херсонщини забрав життя ще однієї жінки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Новотянку в Херсонській області, в результаті чого загинула літня жінка.
Російські війська обстріляли Новотягинку у Херсонській області, відомо про загиблу жінку, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. Мої співчуття близьким
Окупанти вранці поцілили у житловий будинок на Херсонщині: загинула літня людина03.01.24, 12:34 • 29228 переглядiв