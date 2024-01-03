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29 березня, 17:57 • 174714 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 220308 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 07:30 • 204167 перегляди

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28 березня, 18:00 • 167305 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 168010 перегляди

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Ворожий обстріл Херсонщини забрав життя ще однієї жінки

Ворожий обстріл Херсонщини забрав життя ще однієї жінки

Київ • УНН

 • 26331 перегляди

Російські війська обстріляли Новотянку в Херсонській області, в результаті чого загинула літня жінка.

Російські війська обстріляли Новотягинку у Херсонській області, відомо про загиблу жінку, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. Мої співчуття близьким

- написав Прокудін у Telegram.

Окупанти вранці поцілили у житловий будинок на Херсонщині: загинула літня людина03.01.24, 12:34 • 29228 переглядiв

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