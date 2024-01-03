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Окупанти вранці поцілили у житловий будинок на Херсонщині: загинула літня людина

Окупанти вранці поцілили у житловий будинок на Херсонщині: загинула літня людина

Київ • УНН

 • 29228 перегляди

Російські війська обстріляли селище Садове на Херсонщині, в результаті чого загинув літній чоловік, коли артилерія влучила в його будинок.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли з артилерії селище Садове Херсонської області. Внаслідок атаки загинув літній чоловік, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

російська армія вбила літнього чоловіка у селі Садове.  Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, тіло жертви дістали рятувальники з-під знищеного будинку.

Доповнення

Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загалом з моменту деокупації правого берега Херсонщині росіяни вбили близько 230 жителів громади  і понад 900 поранили.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 121 раз, поцілили по медичних установах та закладах освіти у Херсонському районі, відомо про одну поранену людину.

Тетяна Краєвська

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