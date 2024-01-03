Окупанти вранці поцілили у житловий будинок на Херсонщині: загинула літня людина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Садове на Херсонщині, в результаті чого загинув літній чоловік, коли артилерія влучила в його будинок.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли з артилерії селище Садове Херсонської області. Внаслідок атаки загинув літній чоловік, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російська армія вбила літнього чоловіка у селі Садове. Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель
За його словами, тіло жертви дістали рятувальники з-під знищеного будинку.
Доповнення
Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загалом з моменту деокупації правого берега Херсонщині росіяни вбили близько 230 жителів громади і понад 900 поранили.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 121 раз, поцілили по медичних установах та закладах освіти у Херсонському районі, відомо про одну поранену людину.