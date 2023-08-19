Ворожий обстріл Херсонщини зранку забрав життя людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Жінка загинула сьогодні внаслідок обстрілу російськими військами села у Херсонській області, повідомили у суботу у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - вказали в ОВА у Telegram.
Нагадаємо
За добу ворог випустив по Херсонщині 355 снарядів, 1 людина загинула, 10 – поранені.