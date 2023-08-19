Вражеский обстрел Херсонской области утром унес жизнь человека

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"В результате российского обстрела погибла женщина. Утром под огнем оккупантов была Токаревка. Эта вражеская атака оборвала жизнь 68-летней местной жительницы", - указали в ОВА в Telegram.

Напомним

За сутки враг выпустил по Херсонской области 355 снарядов, 1 человек погиб, 10 – ранены.