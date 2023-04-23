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Ворожі кораблі у Середземному морі можуть нести до 24 «калібрів»

Ворожі кораблі у Середземному морі можуть нести до 24 «калібрів»

Київ • УНН

 • 459561 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет. Про це, як повідомляє УНН, йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Крім того, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет «калібр» загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 24 судна, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - заявили у Військово-морських силах України.

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