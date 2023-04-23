Вражеские корабли в Средиземном море могут нести до 24 "калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет. Об этом, как сообщает УНН, говорится в сообщении ВМС ВСУ.
Кроме того, в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет «калибр» общий залп до 8 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль.
За сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
в Азовское море – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;
в Черное море – 24 судна, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
«рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», - заявили в Военно-морских силах Украины.