Ворог тримає у Чорному морі 10 кораблів, серед яких є споряджені «Калібрами»
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, серед яких є ракетоносії. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ОК «Південь».
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У Чорному морі наразі один великий десантний корабель ворога і два підводних ракетоносії, споряджені 8️ «Калібрами».
«Загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока», - повідомили у в ОК «Південь».
Військові закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог, уникати скупчення людей, в тому числі і в зв’язку з поминальними днями.
«Будьте пильні та уважні на територіях, де тривають стабілізаційні заходи, і на морському узбережжі. Погода сприяє винесенню морських мін», - додали в ОК «Південь».