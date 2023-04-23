Враг держит в Черном море 10 кораблей, среди которых есть снаряженные "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 10 кораблей, среди которых есть ракетоносители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ОК «Юг».
Детали
В Черном море сейчас один большой десантный корабль врага и два подводных ракетоносителя, снаряженные 8️ «Калибрами».
«Угроза ракетного удара остается, повторение вражеских атак прифронтовых территорий управляемыми авиационными бомбами вполне вероятно, угроза атак дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, в частности в ночное время, очень высока», - сообщили в в ОК «Юг».
Военные призвали не пренебрегать сигналами воздушных тревог, избегать скопления людей, в том числе и в связи с поминальными днями.
«Будьте бдительны и внимательны на территориях, где продолжаются стабилизационные мероприятия, и на морском побережье. Погода способствует выносу морских мин», - добавили в ОК «Юг».