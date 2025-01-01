Ворожа атака на Київ: вже четверо постраждалих

Внаслідок атаки російських БПЛА на столицю постраждали четверо людей, двох із них - госпіталізували. Більшість із травмованих - з Печерського району, повідомив у середу мер Віталій Кличко, передає УНН.

Уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району - написав Кличко.

Також Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Святошинському трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники.

Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Атака БПЛА на столицю: показали наслідки