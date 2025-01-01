Ворожа атака на Київ: вже четверо постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських БПЛА на Київ постраждало четверо людей, двох госпіталізовано. Пошкоджено трамвайні колії у Святошинському районі та три трамваї.
Внаслідок атаки російських БПЛА на столицю постраждали четверо людей, двох із них - госпіталізували. Більшість із травмованих - з Печерського району, повідомив у середу мер Віталій Кличко, передає УНН.
Уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району
Також Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Святошинському трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.
Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники.
Також пошкоджене скло в трьох трамваях.
Атака БПЛА на столицю: показали наслідки 01.01.25, 08:41 • 28520 переглядiв