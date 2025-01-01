Вражеская атака на Киев: уже четверо пострадавших

В результате атаки российских БПЛА на столицу пострадали четыре человека, двое из них - госпитализированы. Большинство из травмированных - из Печерского района, сообщил в среду мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Уже четверо пострадавших в результате вражеской атаки врага на столицу. Двух из них госпитализировали. Двум медики оказали помощь на месте. Большинство из пострадавших - из Печерского района