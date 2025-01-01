Вражеская атака на Киев: уже четверо пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки российских БПЛА на Киев пострадали четыре человека, двое госпитализированы. Повреждены трамвайные пути в Святошинском районе и три трамвая.
В результате атаки российских БПЛА на столицу пострадали четыре человека, двое из них - госпитализированы. Большинство из травмированных - из Печерского района, сообщил в среду мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Уже четверо пострадавших в результате вражеской атаки врага на столицу. Двух из них госпитализировали. Двум медики оказали помощь на месте. Большинство из пострадавших - из Печерского района
Также Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Святошинском трамвайные пути повреждены в 100 метрах от трамвайного депо.
Спасатели завершают работы и сразу к восстановлению путей приступят дорожники.
Также повреждены стекла в трех трамваях.
Атака БПЛА на столицу: показали последствия1 янв. 2025, 06:41 • 7913 просмотров