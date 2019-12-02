Воротар Рибка відстояв на нуль у грі за ФК "Сабаїл"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. 32-річний ексголкіпер збірної України Олександр Рибка провів другу зустріч сезону за ФК "Сабаїл", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Наш співвітчизник вийшов в стартовому складі господарів поля на матч 13-го туру чемпіонату Азербайджану проти "Нефтчі" та не дозволив суперники забити м'яч у власну сітку воріт – 0:0.
У складі суперників повний матчі відіграв ексфутболіст "Олімпіку", "Арсенал-Київ", "Говерли" та "Кривбасу" українець Кирило Петров.
Зазначимо, колишній воротар українських грандів "Динамо" та "Шахтаря" Рибка перебрався до "Сабаїлу" цього сезону, а до цього виступав за два турецькі клуби.
Додамо, "Сабаїл" після 13 турів з 12 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату.