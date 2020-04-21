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Воротар “Динамо”: не хочеться виходити в Лігу Чемпіонів і бути “хлопчиками для биття”

Воротар “Динамо”: не хочеться виходити в Лігу Чемпіонів і бути “хлопчиками для биття”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Воротар столичного клубу Денис Бойко вважає, що “Динамо”, перш ніж знову грати в головному клубному турнірі Європи, треба набратися більше досвіду. Про це він сказав в інтерв’ю сайту “Динамо”, передає УНН.

“Звичайно ж, краще виходити в Лігу чемпіонів з першого місця. Але, з іншого боку, виходити туди і бути хлопчиками для биття... Так, для клубу попадання в ЛЧ — це добре, враховуючи фінансові винагороди. Але вийти туди і програти всі шість матчів, щоб нас розносили без шансів, не хотілося б”, — сказав Бойко.

За його словами, “потрібно бути реалістами і тверезо оцінювати свої можливості”.

“Я не скажу, що на сьогодні ми не готові до цього. Але, напевно, судячи з певних моментів, іноді краще зайвий рік зміцніти і зіграти в Лізі Європи, набравшись ще більше досвіду, щоб зігрався склад”, — вважає Бойко.

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Він додав, що кожен рік в команду вливається багато молоді, у якої “немає певного досвіду гри в подібних турнірах”, а “матчі Ліги чемпіонів — це найвищий рівень”.

При цьому Бойко заявив, що все ж хотів би грати в ЛЧ.

“Але я дуже хочу грати в Лізі чемпіонів, буду радий і готовий в ній зіграти. Буду намагатися робити все можливе, і вся команда буде боротися до останнього в Лізі чемпіонів. Я не проміняв би це на участь в Лізі Європи заради того, щоб виходити з групи, домагатися кращих результатів”, — резюмував футболіст.

Нагадаємо, в сезоні 2019-2020 “Динамо” не вдалося вийти з групи в Лізі Європи. В груповому етапі Лізі чемпіонів кияни в останній раз виступали аж у 2016 році.

Як писав УНН, ‪23 квітня‬ Україна долучиться до конференції УЄФА, де визначатимуть майбутнє європейського футболу.

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