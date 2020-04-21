Вратарь "Динамо": не хочется выходить в Лигу Чемпионов и быть "мальчиками для битья"

"Конечно же, лучше выходить в Лигу чемпионов с первого места. Но, с другой стороны, выходить туда и быть мальчиками для битья ... Да, для клуба попадание в ЛЧ - это хорошо, учитывая финансовые вознаграждения. Но выйти туда и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разносили без шансов, не хотелось бы", - сказал Бойко.

По его словам, "нужно быть реалистами и трезво оценивать свои возможности".

"Я не скажу, что сегодня мы не готовы к этому. Но, наверное, судя по определенным моментам, иногда лучше лишний год окрепнуть и сыграть в Лиге Европы, набравшись еще больше опыта, чтобы сыгрался состав", - считает Бойко.

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Он добавил, что каждый год в команду вливается много молодежи, у которой "нет определенного опыта игры в подобных турнирах", а "матчи Лиги чемпионов - это самый высокий уровень".

При этом Бойко заявил, что все же хотел бы играть в ЛЧ.

"Но я хочу играть в Лиге чемпионов, буду рад и готов в ней сыграть. Буду стараться делать все возможное, и вся команда будет бороться до последнего в Лиге чемпионов. Я не променял бы это на участие в Лиге Европы ради того, чтобы выходить из группы, добиваться лучших результатов", - резюмировал футболист.

Напомним, в сезоне 2019-2020 "Динамо" не удалось выйти из группы в Лиге Европы. В групповом этапе Лиге чемпионов киевляне в последний раз выступали только в 2016 году.

Как писал УНН, 23 апреля Украина присоединится к конференции УЕФА, где будут определять будущее европейского футбола.