Ворог активізувався на Времівському напрямку: де тривають бої

ukenru
10:47 • 26673 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 43357 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45869 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61891 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76517 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114535 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137728 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139778 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246700 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171320 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54897 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 39122 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 19933 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42285 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30472 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246702 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365000 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379876 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295018 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62116 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78631 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89838 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171740 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174312 перегляди
Актуальне
Ворог активізувався на Времівському напрямку: де тривають бої

Ворог активізувався на Времівському напрямку: де тривають бої

Київ • УНН

 • 22482 перегляди

Повідомляється, що загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 19:00.

Повідомляється, що загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка 

- йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що помітно активізувався ворог на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території рф, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено 

- йдеться в повідомленні.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

• На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

• За попередньою інформацією на Лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

• На Сіверському напрямку зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

• По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту", - зазначається в повідомленні.

росіяни б'ють по Часовому Яру термобаричними боєприпасами, які випалюють все - Волошин06.06.24, 16:19 • 23020 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83