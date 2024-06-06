Ворог активізувався на Времівському напрямку: де тривають бої

На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 19:00.

Повідомляється, що загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка - йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що помітно активізувався ворог на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території рф, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено - йдеться в повідомленні.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

• На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

• За попередньою інформацією на Лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

• На Сіверському напрямку зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

• По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту", - зазначається в повідомленні.

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