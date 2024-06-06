Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

На Покровском направлении сейчас продолжаются восемь боев, в том числе в районе Прогресса. Заметно активизировался враг на Времовском направлении-продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19:00.

Сообщается, что общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.

На Покровском направлении сейчас продолжаются восемь боев, в том числе в районе Прогресса. Направление остается одним из самых горячих. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы за сегодня Новоселовка первая, Прогресс, Карловка. На Кураховском направлении бомбардировке подверглась Константиновка - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что заметно активизировался враг на Времовском направлении-продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского. Общее количество атак врага за сутки возросло до девяти.

На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории рф, в частности из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области. Под бомбежку попали районы Волчанска, Нескучного и Белого колодца. Штурмовых действий врага пока не отмечено - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

* На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты в районе Стельмаховки, продолжаются боевые действия в районе Мясожаровки.

* По предварительной информации на Лиманском направлении враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ. Всего враг пытался атаковать на направлении девять раз.

* На Северском направлении возросла активность врага в районе Верхнекаменского. Сейчас в течение дня здесь имели место четыре боестолкновения.

* По одной новой попытке врага атаковать стало больше на Ореховском и Приднепровском направлениях.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта", - отмечается в сообщении.

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