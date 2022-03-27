Ворог в зоні ЧАЕС проводить мілітаризацію, що підвищує ризик потрапляння в атмосферу радіоактивного пилу - Генштаб

КИЇВ. 27 березня. УНН. Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.