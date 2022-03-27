Враг в зоне ЧАЭС проводит милитаризацию, что повышает риск попадания в атмосферу радиоактивной пыли - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Детали
Оккупационные войска рф игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.
Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями восточного военного округа вооруженных сил российской федерации с базы тылового обеспечения, развернутого в Наровлянском районе Гомельской области республики беларусь.
Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС.
В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.
По имеющейся информации, русские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, что входит в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах являются хорошо известными и происходят регулярно.
Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права удается до похищения и запугивания местных жителей, удерживает гражданских граждан Украины в заложниках.
В связи с нарушением подразделениями Сил обороны тылового снабжения русских оккупантов, в населенных пунктах Иванков и Оране оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, фактов мародерства не зафиксировано.
Силы обороны продолжают систематически наносить потери врагу на всех направлениях.