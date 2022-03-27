Враг в зоне ЧАЭС проводит милитаризацию, что повышает риск попадания в атмосферу радиоактивной пыли - Генштаб

КИЕВ. 27 марта. УНН. Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.