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Враг в зоне ЧАЭС проводит милитаризацию, что повышает риск попадания в атмосферу радиоактивной пыли - Генштаб

Киев • УНН

 • 77243 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Враг в зоне ЧАЭС проводит милитаризацию, что повышает риск попадания в атмосферу радиоактивной пыли - Генштаб

Детали

Оккупационные войска рф игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями восточного военного округа вооруженных сил российской федерации с базы тылового обеспечения, развернутого в Наровлянском районе Гомельской области республики беларусь.

Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС.

В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

По имеющейся информации, русские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, что входит в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах являются хорошо известными и происходят регулярно.

Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права удается до похищения и запугивания местных жителей, удерживает гражданских граждан Украины в заложниках.

В связи с нарушением подразделениями Сил обороны тылового снабжения русских оккупантов, в населенных пунктах Иванков и Оране оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, фактов мародерства не зафиксировано.

Силы обороны продолжают систематически наносить потери врагу на всех направлениях.

Украинские Национальные Новости

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