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Ворог терміново вивів у Чорне море ракетоносій: напоготові до 8 "Калібрів"

Ворог терміново вивів у Чорне море ракетоносій: напоготові до 8 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 513746 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. російські окупанти терміново вивели у Чорне море ракетоносій, загальний залп складає до 8 "Калібрів". Також за інформацією, у Чорному та Азовському морях ворог тримає 6 і 1 корабель, відповідно. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.

Деталі

Станом на 10:30 ранку, 27 травня, на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій.
"Таким чином напоготові до 8 Калібрів", - повідомив Назаров.

До цього він зазначив, що у Чорному та Азовському морях ворог тримає 6 і 1 корабель відповідно.

Речник ОК "Південь" закликав бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також він додав, що штормова погода з грозами та поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін.

Нагадаємо

Вчора, 26 травня, у Чорному та Азовському морях на чергуванні знаходились 7 ворожих бойових кораблів, один з яких – десантний.

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