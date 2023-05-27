Враг срочно вывел в Черное море ракетоноситель: наготове до 8 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. российские оккупанты срочно вывели в Черное море ракетоноситель, общий залп составляет до 8 "Калибров". Также по информации, в Черном и Азовском морях враг держит 6 и 1 корабль, соответственно. Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 10:30 утра, 27 мая, на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел ракетоноситель.
"Таким образом наготове до 8 Калибров", - сообщил Назаров.
К этому он отметил, что в Черном и Азовском морях враг держит 6 и 1 корабль соответственно.
Спикер ОК "Юг" призвал быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Также он добавил, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин.
Напомним
Вчера, 26 мая, в Черном и Азовском морях на дежурстве находились 7 вражеских боевых кораблей, один из которых – десантный.