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У Чорному та Азовському морях на чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів: всі ракетоносії у пунктах базування

У Чорному та Азовському морях на чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів: всі ракетоносії у пунктах базування

Київ • УНН

 • 483900 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У Чорному та Азовському морях на чергуванні знаходяться 7 ворожих бойових кораблів, один з яких – десантний. Також росія забрала всі ракетоносії з морів. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.

Цитата

"У Чорному та Азовському морях знаходиться сім бойових кораблів, з них один десантний корабель. Всі ракетоносії заведені в пункти базування", – йдеться в повідомленні.

Наразі росія прибрала всі ракетоносії з морів. 24 травня Назаров зазначав, що у Чорному морі знаходиться на чергуванні фрегат-ракетоносій, спорядження якого сягає до 8 "Калібрів".

Деталі

Зазначається, що рівень ракетної загрози оцінюється, як високий, з огляду на імовірну активність ворожої авіації та здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти в райони здійснення пуску ракет.

Назаров додав, що штормова погода з грозами та переривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін.

Доповнення

Російське міноборони в чергове звинуватило ЗСУ нібито в атаці на один із найсучасніших військових кораблів-шпигунів у Чорному морі.

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