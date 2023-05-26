В Черном и Азовском морях на дежурстве находятся 7 вражеских кораблей: все ракетоносители в пунктах базирования
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Черном и Азовском морях на дежурстве находятся 7 вражеских боевых кораблей, один из которых – десантный. Также россия забрала все ракетоносители из морей. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, передает УНН.
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"В Черном и Азовском морях находится семь боевых кораблей, из них один десантный корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования", – говорится в сообщении.
Сейчас россия убрала все ракетоносители из морей. 24 мая Назаров отмечал, что в Черном море находится на дежурстве фрегат-ракетоноситель, снаряжение которого достигает 8 "Калибров".
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Отмечается, что уровень ракетной угрозы оценивается, как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет.
Назаров добавил, что штормовая погода с грозами и прерывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин.
Дополнение
Российское минобороны в очередной раз обвинило ВСУ якобы в атаке на один из самых современных военных кораблей-шпионов в Черном море.