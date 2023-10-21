Ворог планує мобілізацію серед працівників окупаційних адміністрацій - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Ворог планує провести мобілізацію серед працівників окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Центр національного спротиву у суботу, пише УНН.
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Зазначається, що окупанти вимагають від гауляйтерів надати дані про досвід служби серед військовозобовʼязаних та перелік наявних резервістів. Подати списки мають до кінця жовтня.
Цитата
«За задумом росіян служба в армїї працівників окупаційних адміністрацій має сприяти посиленню наративу щодо «вітчизняної війни». Але москві однаково вигідна смерть українців, незалежно від сторони, за яку вони воюють», - ідеться у повідомленні.
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