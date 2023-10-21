Враг планирует мобилизацию среди работников оккупационных администраций - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Враг планирует провести мобилизацию среди работников оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты требуют от гауляйтеров предоставить данные об опыте службы среди военнообязанных и перечень имеющихся резервистов. Подать списки должны до конца октября.
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«По замыслу россиян служба в армии работников оккупационных администраций должна способствовать усилению нарратива о «отечественной войне». Но москве одинаково выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют», - говорится в сообщении.
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