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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг планирует мобилизацию среди работников оккупационных администраций - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 165974 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Враг планирует провести мобилизацию среди работников оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, пишет УНН.

Враг планирует мобилизацию среди работников оккупационных администраций - Центр нацсопротивления

Детали

Отмечается, что оккупанты требуют от гауляйтеров предоставить данные об опыте службы среди военнообязанных и перечень имеющихся резервистов. Подать списки должны до конца октября.

Цитата

«По замыслу россиян служба в армии работников оккупационных администраций должна способствовать усилению нарратива о «отечественной войне». Но москве одинаково выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют», - говорится в сообщении.

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